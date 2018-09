Marco Christ muss seinen Hut nehmen

Der Fußball-Bayernligist und Konkurrent des FC Sand, ASV Neumarkt, hat sich von seinem erst vor der Saison neu installierten Coach Marco Christ (37) getrennt. Grund sind die schlechten Ergebnisse. Zuletzt mussten die Oberpfälzer in Aubstadt (0:6) und gegen Ammerthal (1:5) elf Gegentore hinnehmen. Vorläufig wird die Mannschaft von Co-Trainer Benedikt Thier, Torwarttrainer Andrej Urai und Fitness-Coach Wolfgang Hussendörfer betreut.

Neumarkts Sportchef Thomas Schlecht sagte in einer Pressemitteilung: "Nach ausführlicher Analyse der sportlichen Situation haben wir am Dienstagabend Trainer Marco Christ beurlaubt. Aufgrund der deutlichen Niederlagenserie in den letzten Spielen haben wir die Entscheidung getroffen, einen neuen Impuls zu setzen und somit frühzeitig reagiert, um unsere Ziele für die Saison nicht zu gefährden. Marco hat fachlich und menschlich absolut überzeugt und war bestrebt, unsere Ziele zu erreichen. In einem persönlichen und emotionalen Gespräch zeigte er Verständnis für die Entscheidung." Wer endgültig die Nachfolge von Christ antreten wird, ist noch ungeklärt.

"Ich hätte gerne weitergemacht. Aber als Trainer ist man immer das schwächste Glied. Es ist schade, denn ich bin immer besser reingekommen in meine erste Cheftrainerstation. Es war aber klar, dass es mit diesem jungen Kader eine Achterbahn-Saison werden wird. Leider haben die Verantwortlichen in Neumarkt nicht genügend Geduld gehabt. Ich wünsche dem Verein und der Mannschaft alles Gute", sagte Marco Christ.

Kapitän tritt zurück

Als Reaktion auf den Trainerrauswurf hat Armin Bindner sein Amt als Kapitän mit sofortiger Wirkung zur Verfügung gestellt. Der 29 Jahre alte Abwehrchef machte geltend, dass er als Spielführer in die Entscheidung über die Trennung von Trainer Christ nicht eingebunden war. Bindner bezeichnete die aktuelle Entwicklung beim Oberpfälzer Klub als "extrem besorgniserregend". Das gelte auch für die Zusammenstellung des Kaders vor der Saison, die laut Bindner alleinige Sache des Sportchefs Thomas Schlecht gewesen sei. Seinen Rücktritt als Spieler erklärte Torhüter Maximilian Haid. Er nannte "persönliche Gründe" für seinen Abgang. Ob die mit der Trainerentlassung zusammenhängen, ist unklar. dme