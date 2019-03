Marcel Trost steht an Spitze des verjüngten CSU-Vorstands

In der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbands Ahorn kandidierte Winfried Beyer nach 14 Jahren an der Spitze des Ortsverbandes nicht wieder für den Vorsitz. Beyer berichtete, dass der Ortsverband wieder traditionelle Veranstaltungen neben der politischen Arbeit im Gemeinderat veranstaltet habe. Die Mitgliederzahl konnte im Vergleich zum Vorjahr auch noch einmal gesteigert werden, die Altersstruktur habe sich in den letzten Jahren verjüngt.

"Ich bin heute sehr dankbar für all die erfahrene Unterstützung in nicht immer leichten Zeiten", sagte Beyer. Seinem Nachfolger wünschte Beyer viel Schaffenskraft und eine gute Hand, den Ortsverband in eine gute Zukunft zu führen.

Die Versammlung wählte Marcel Trost zum Ortsvorsitzenden. Als stellvertretende Ortsvorsitzende wurden Markus Priesner, Timo Sollmann und Kevin Raab gewählt. Die Mitglieder stimmten für Winfried Beyer als Schatzmeister sowie Nicole Bohl als Schriftführerin.

Verstärkung

Als Beisitzer fungieren Alexander Zech, Udo Bohl, Peter Warth, Arno Reinsbach, Elisabeth Funk, Walter Goldhammer, Andreas von Imhoff, Michael Leib sowie Antonia Klyn. Die Kassen prüfen Rainer Bohl und Rainer Oehrlein.

Der Vorsitzende der Gemeinderatsfraktion aus CSU und Bürgerverein, Udo Bohl, berichtete über die politische Arbeit im Ahorner Gemeinderat. Bohl nannte die Untertunnelung der B 303 auf Höhe der Ahorner Schäferei, die vom Bund finanziert wurde, "einen Erfolg und sehr gelungen". Für das Freizeitzentrum in Witzmannsberg, für das sich die Fraktion immer stark eingesetzt habe, seien die Bauarbeiten in vollem Gang.

Weg in die Zukunft

Der neue Vorsitzende Trost will mit dem Ortsverband neue Wege gehen, er wolle mehr Menschen für die Arbeit erreichen. "Die Welt um uns steht nicht still. Wir müssen unsere Heimat deshalb erfolgreich in die Zukunft führen", so Trost.

Er bedankte sich bei Beyer für seine Arbeit und seine Verdienste um den Ortsverband in den letzten 14 Jahren. Mit Gründung der Jungen Union habe er mit Weitblick Weichen für einen aktiven Ahorner CSU Ortsverband gestellt und die Verjüngung im Ortsverband vorangetrieben.

Vorsitzender Trost ehrte mit Landrat Sebastian Straubel Gerd Stiebeling (35 Jahre) sowie Hans-Jürgen Rüstig, Gisela Brückner, Matthias Kotschy und Jürgen Rampel (20 Jahre). red