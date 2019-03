Marcel Trost bleibt Ortsvorsitzender

Der JU-Ortsvorsitzende Marcel Trost blickte auf ein spannendes Jahr 2018 zurück und sagte vor allem seinen Mitgliedern großen Dank für deren Engagement. Die Veranstaltungen im vergangenen Jahr seien sehr gut besucht gewesen. Auch habe man einen regen Austausch gepflegt. Der Vorsitzende wies hier auf zahlreiche Versammlungen und Stammtische hin, in welchen man sich innerhalb der Jungen Union (JU) ausgetauscht habe. Marcel Trost blickte auf das am 23. März im Schorkendorfer Radlerheim stattfindende Starkbierfest. Die JU richtet dieses in diesem Jahr bereits zum vierten Mal in Folge aus. "Nach vier Jahren seit unserer Gründung steht unser Verein heute gut dar", berichteten Vorsitzender Trost und Schatzmeister Alexander Zech. Erfreulich sei auch, dass Alexander Zech im vergangenen Jahr in den Ahorner Gemeinderat nachgerückt sei. Die JU werde Alexander Zech bei seiner Arbeit unterstützen, versicherte der Vorsitzende. Bei den Neuwahlen wurde Marcel Trost wieder zum Ortsvorsitzenden gewählt. Als Stellvertretende Vorsitzende fungieren nun Antonia Klyn, Kevin Raab sowie Laura Sollmann. Elisabeth Funk hat den Posten der Schriftführerin inne sowie Alexander Zech das Amt des Schatzmeisters. Beisitzer im Vorstand sind Nicole Bohl, Alexander Schubert sowie Benedikt Scholz. Als Kassenprüfer wurden Johanna Fischer und Rebecca Scholz gewählt.

Im Hinblick auf die im kommenden Jahr stattfindenden Kommunalwahlen rief der Vorsitzende die Mitglieder auf, sich aktiv einzubringen. red