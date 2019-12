Marcel Bock zum SVH

Die Verantwortlichen des Tabellenfünften der Coburger Kreisklasse 3, SV Hafenpreppach, haben Marcel Bock als neuen Trainer für die kommende Spielsaison verpflichtet. Er ist in Hafenpreppach kein Unbekannter, da er bereits von 2008 bis 2015 beim SVH als Übungsleiter tätig war und bei seiner damaligen ersten Trainerstation eine gute und erfolgreiche Zeit verbrachte. Für die Verantwortlichen des SV Hafenpreppach war es sehr wichtig, nach dem Weggang von Achim Heisig, der im kommenden Spieljahr das Sagen beim Coburger Kreisligisten SV Großgarnstadt hat, einen erfahrenen Nachfolger verpflichten zu können. Bock kommt von der SpVgg Eicha und passt ihrer Meinung nach in seiner Art und mit seiner Kompetenz genau in das Schema, um die erfolgreiche Arbeit von Heisig mit der jungen Truppe fortzuführen. di