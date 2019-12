Manuel Stumpf

aus Zapfendorf wurde in diesem Jahr Weltmeister in einer Disziplin, für die er am Baggerloch bei Zapfendorf trainiert: im Ditschen. Es geht dabei darum, einen Stein so zu werfen, dass er möglichst oft übers Wasser hüpft. In der Disziplin "Meister der tausend Sprünge" sind ihm dabei zwölf Sprünge bei der WM an der Ostsee gelungen. Hier war der 30-Jährige gegen 70 Konkurrenten angetreten. an