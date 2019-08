Bad Kissingen vor 13 Stunden

Mann zeigt Polizisten den "Stinkefinger"

Drei Streifenbeamte fuhren am Mittwochmittag mit einem zivilen Fahrzeug am Berliner Platz vorbei. Ein 43-Jähriger, der dort auf einer Bank saß, erkannte das Fahrzeug und streckte den Mittelfinger in R...