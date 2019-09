Am Donnerstag gegen 23 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie der Fahrer eines blauen Renaults an einer Weide ein Weidezaungerät inklusive Solarpanel abmontierte und in seinem Fahrzeug verstaute. Er sprach den Mann auf den Diebstahl an und forderte ihn auf, das Diebesgut zurückzubringen. Dies tat der Täter dann auch, entfernte sich jedoch noch vor dem Eintreffen der Streife. Hinweise an die Polizeiinspektion Schweinfurt unter Tel.: 09721/2020. pol