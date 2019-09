Mann wollte seine Fotos nicht bezahlen

Beim Diebstahl von 31 Fotos wurde am Donnerstag um 17 Uhr ein 23-jähriger Thüringer in einem Verbrauchermarkt in der Coburger Straße ertappt. Der junge Mann hatte die Bilder an einem Selbstbedienungsautomaten ausgedruckt. Ein Mitarbeiter des Marktes beobachtete, wie der Mann die Bilder druckte und im Anschluss den Kassenbereich passierte, ohne die Fotos zu zahlen. Beim Verlassen des Ladens sprach der Marktmitarbeiter den 23-Jährigen auf den Diebstahl an und verständigte die Polizei. Die Coburger Polizisten ermitteln gegen den 23-jährigen Thüringer wegen Ladendiebstahls. pol