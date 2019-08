Mann wollte mit Drogen zum Festival

Ein 26-jähriger Mann war am Mittwochvormittag mit seinem Audi auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung Berlin unterwegs. An der Anschlussstelle Bindlacher-Berg geriet der Baden-Württemberger in eine Kontrolle der Fahndungsstreife der Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth. Dabei fanden die Beamten in der Reisetasche des Mannes eine geringe Menge Marihuana und einen sogenannten Crusher. Der junge Mann gab an, auf dem Weg zu einem Festival zu sein. Den Weg dorthin musste er ohne Rauschgift und Zubehör antreten, beides wurden noch vor Ort sichergestellt. Den 26-Jährigen erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. pol