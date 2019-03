Mann wird bei Baumarbeiten verletzt

Eine Kettenreaktion mit unglücklichem Ausgang für einen 61-Jährigen löste ein morscher Baum am Dienstagnachmittag aus. Wie die Polizei meldete, war der Mann in Weichtungen mit Baumarbeiten beschäftigt. Beim Ausputzen eines gefällten Baumes brach ein morscher Baum. Der Mann konnte dem fallenden Baum noch ausweichen. Dieser fiel jedoch auf eine am Boden liegende Eiche, welche dadurch hochschnellte und den rechten Unterschenkel des Mannes traf. Dabei wurde dieser am Unterschenkel verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Neustädter Krankenhaus gebracht werden. Ein Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden. pol