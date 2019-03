Mann von Plattform gestürzt

Ein 38-Jähriger ist bei dem Sturz von einer Arbeitsplattform lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei aus etwa fünf Metern Höhe abgestürzt und von einem Ret tungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

Der Unfall ereignete sich demnach bei einer Präsentation von kommunalen Arbeitsgeräten auf einem Parkplatz des Klosters Kreuzberg in Bischofsheim an der Rhön. Die Arbeitsplattform sei an einer landwirtschaftlichen Zugmaschine angebracht gewesen, an der sich eine Haltevorrichtung gelöst habe, hieß es. Die Ursache war zunächst unklar. lby