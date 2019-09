Auf der Ladefläche eines in der Ortsstraße Angerreuth geparkten Mercedes-Transporters stand am Samstagvormittag ein 45-Jähriger, um Baumaterialien abzuladen. Ein VW-Fahrer fuhr rückwärts und übersah dabei den geparkten Transporter. Durch den Anstoß fiel der 45-Jährige von der Laderampe und zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.