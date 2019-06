In einem Kronacher Werkzeugbaubetrieb kam es am Donnerstagvormittag zu einem Betriebsunfall. Ein Mitarbeiter hatte versucht, mit einer Flachfeile ein in seiner Drehmaschine eingespanntes Werkstück zu entgraten. Die Feile blieb am Futter der Drehmaschine hängen und verletzte den Arbeiter an der Hand. Der Geschädigte wurde zur Behandlung ins Klinikum nach Kulmbach gebracht. pol