Mann tritt nach Streit Tür ein

Dienstagnacht wollte ein 39-jähriger Coburger einige persönliche Dinge aus der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin in der Steingasse holen. Da es bereits am Morgen zu einem Streit zwischen den beiden gekommen war, ließ die 41-Jährige den Mann nicht in ihre Wohnung. Damit war dieser nicht einverstanden und trat gegen die Eingangstüre, wodurch diese beschädigt wurde. Die vom Beschuldigten selbst hinzugerufene Polizeistreife der Polizeiinspektion Coburg konnte die aufgebrachten Gemüter beruhigen und zwischen den beiden Parteien vermitteln. Den 39-Jährigen erwartet zusätzlich eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung. pol