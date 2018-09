Mann tritt gegen vorbeifahrendes Auto

Mehrere Hundert Euro Sachschaden verursachte am Mittwoch um 21.45 Uhr ein 50-jähriger Coburger in der Seidmannsdorfer Straße, als er mit seinem Fuß gegen ein vorbeifahrendes Auto trat. Offenbar war ihm die Geschwindigkeit des Autos zu hoch. Als der Autofahrer seine Geschwindigkeit verlangsamte und dem 50-Jährigen auswich, trat dieser gegen die Fahrertür des Autos. Die Tür wurde dabei beschädigt. Den 50-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. pol