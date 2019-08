In der Gründerstraße kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-Jähriger touchierte beim rückwärts Ausparken mit seinem VW Polo einen Seat. Während der Unfallaufnahme musste der Fahrer einen Alkoholtest machen. Dabei wurde ein Wert von ungefähr 1,4 Promille gemessen. Der Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt und eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro.