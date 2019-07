Mann torkelt zum Auto

Ein aufmerksamer Zeuge hat die Polizei am Mittwoch um 23.45 Uhr über einen Kraftfahrer in Herzogenaurach informiert, der sich auffällig verhielt. Laut Zeuge torkelte der 31-Jährige über den Parkplatz eines Schnellrestaurants zu seinem Auto und stieg ein. Die verständigte Streife der Verkehrspolizei Erlangen traf gerade am Parkplatz ein, als der Mann losfuhr und konnte ihn noch auf dem Parkplatz anhalten und kontrollieren.

Bei der Überprüfung konnte keinerlei Alkoholisierung festgestellt werden, heißt es im Pressebericht. Allerdings schlug ein Drogenvortest auf gleich mehrere Drogen an. Folge war eine Blutentnahme. Die Weiterfahrt wurde für mindestens 24 Stunden untersagt. pol