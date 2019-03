Mann tickt völlig aus

Völlig überzogen reagierte am Dienstagabend ein 23-Jähriger, der bei seiner 47-jährigen Tante zu Besuch war, berichtete die Polizei.

Weil die Tante ihn zu spät mit ihrem Auto am vereinbarten Treffpunkt in der Bahnhofstraße abholte, kam es zu einem Streitgespräch. Anschließend stieg der Hitzkopf wieder aus und trat gegen die Scheibe der Fahrertür. Schließlich riss er die Tür auf, zog seine Tante an den Haaren und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Eine blutende Platzwunde bei ihr und ein mehrstündiger Aufenthalt von ihm auf der Polizeiinspektion waren die Folge.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen durfte er die Dienststelle verlassen. Der Sachbearbeiter schaltete noch nachts die Staatsanwaltschaft ein. pol