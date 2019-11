Mann stürzt von Baugerüst

Bei der Renovierung einer Doppelhaushälfte ist ein 49-jähriger Mann am Samstag gegen 13.45 Uhr in Herzogenaurach aus einer Höhe von zwei bis 3,5 Metern zu Boden gestürzt. Der Mann war zwar mittels eines Klettergurtes (Hüftgurt und Seil) gesichert, allerdings brach die Befestigung am Gebäude (Öse und Dübel) unterhalb des Dachgiebels aus der Wand, als der Geschädigte gerade dabei war, an einem aufgestellten Gerüst nach oben klettern, um Arbeiten an der Fassade auszuführen. Er überlebte den Sturz, zog sich jedoch Verletzungen am Rücken und der Hüfte zu und wurde nach Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt anschließend ins Krankenhaus nach Erlangen ge-bracht.