Mann schlägt seinen Nachbarn mit Eisenstange fast zu Tode

Mit einer Eisenstange soll ein 58-Jähriger am Montagabend einen Nachbarn lebensgefährlich verletzt haben. Nun ermittelt die Kripo. We gen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags sitzt der 58-Jährige seit Dienstagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Das Opfer - ein 29 Jahre alter Mann - kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Capio Franz von Prümmer-Klinik. Dies teilten das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Schweinfurt am Mittwoch in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Am Montagabend hatten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Buchwaldstraße über Notruf die Polizei alarmiert, nachdem es zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen war.

Es muss eine erhebliche Menge Alkohol im Spiel gewesen sein. Das wird aus der Schilderung von Michael Zimmer von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Unterfranken deutlich. Wie er berichtet, hielten sich die beiden für längere Zeit in der Wohnung des Mannes auf, der am Ende mutmaßlich zur Ei senstange griff und seinen Be kannten fast tötete.

Beide Männer sind Deutsche mit einem Migrationshintergrund, vermutlich mit Wurzeln in der ehemaligen Sowjetunion. Die sozialen Verhältnisse, in denen sich der Vorfall abspielte, können als prekär bezeichnet werden. Die beiden Männer waren allein in der Wohnung. Das ganze Haus habe jedoch den Streit mitbekommen, Zeugen gebe es genug, sagt Zimmer.

Erheblich viel Alkohol im Spiel

Als die Polizei eintraf, lag der Jüngere der beiden mit schweren Verletzungen am Kopf da. Im Zuge erster Ermittlungen ergab sich sofort der dringende Verdacht, dass der Ältere der beiden dem Jüngeren im Streit mit einer Eisenstange schwere Kopfverletzungen zugefügt haben soll.

Die Polizei nahm den dringend tatverdächtigen 58-Jährigen fest. Eine Blutentnahme brachte Klarheit über den hohen Alkoholwert, den Zimmer im Detail jedoch nicht der Öffentlichkeit preisgibt. Ob der Mann bereits vorbestraft ist, kann Zimmer ebenfalls nicht sa gen.

Um eine klassische Nachbarschaftsfehde, wie sie aus anderen Orten des Altlandkreises bekannt ist, handelt es sich wohl aber nicht. Das lässt Thomas Vöth, stellvertretender Dienststellenleiter der Bad Brückenauer Polizeiinspektion, im Gespräch mit dieser Zeitung durchblicken. Ob das Opfer ebenfalls betrunken war, weiß Zimmer nicht. Wegen der Schwere der Verletzungen sei bei dem Mann kein Alkoholtest durchgeführt worden. Die weiteren Ermittlungen übernahm noch in der Nacht die Kripo Schweinfurt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde der 58-Jährige schließlich am Dienstag einer Ermittlungsrichterin vorgeführt. Diese ordnete wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags die Untersuchungshaft an. Vermutlich wird der Mann im Gefängnis bleiben, bis der verhängnisvolle Streit am vergangenen Montagabend vor Gericht verhandelt werden wird. uli/pol