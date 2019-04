Mann schlägt seine Verlobte

Eine aufmerksame Zeugin hat am Mittwochmittag bei der Polizei über Notruf gemeldet, dass in der Kissinger Straße gerade ein Mann in einem stehenden Fahrzeug eine junge Frau mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen habe. Diese ist dann mit ihren beiden Kindern aus dem Pkw geflüchtet. Der aufgebrachte Mann versuchte noch seine Verlobte auf dem Fahrradweg zu verfolgen. Dank des zeitnahen Eintreffens der Streifenbesatzungen kam es zu keinen weiteren Straftaten. Der Täter flüchtete anschließend, konnte jedoch in Fuchsstadt von den Beamten angetroffen werden. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen, teilt die Polizeiinspektion Hammelburg mit. pol