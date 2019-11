Mann schlägt Frau die Lippe blutig

Ein 47-jähriger Bamberger geriet Samstagnacht in einem Etablissement im Bamberger Osten mit einer 54-jährigen Frau in Streit. Im weiteren Verlauf schlug der Mann der Frau dreimal ins Gesicht. Sie erlitt eine blutige Lippe. Da sich der Mann gegenüber den herbeigerufenen Polizisten äußerst aggressiv verhielt und zudem stark alkoholisiert war, verbrachte er den Rest der Nacht in der Zelle. pol