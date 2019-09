Mann saß völlig nackt auf der Bank

Eine Joggerin erlebte am Mittwoch gegen 18.15 Uhr eine unliebsame Überraschung, als sie in Neuenmarkt allein von der Bergstraße kommend in Richtung Bundesstraße 303 lief. Auf halber Strecke des Feldwegs saß ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann völlig nackt auf einer Bank. Der Unbekannte hatte ein Mobiltelefon in der Hand und machte sich laut Polizeibericht "an sich zu schaffen". Die Joggerin lief verängstigt weiter und kann den Mann deshalb auch nicht genau beschreiben. Er war schlank, hellhäutig und hatte kurze, abrasierte Haare. Ein Mountainbike, das neben ihm stand, hatte einen blau-grauen Rahmen. Die Polizeiinspektion Stadtsteinach bittet unter der Telefonnummer 09225/96300-0 um sachdienliche Hinweise auf den Exhibitionisten. pol