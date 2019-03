Mann pöbelt wahllos Passanten an

Kenntnis über eine Person, die in der Mainau wahllos Passanten anpöbelte und herumschrie, erhielt die Polizei am Donnerstagnachmittag. Eine Streifenbesatzung entdeckte einen 34-jährigen Mann am Spielcasino. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Der Mann wurde in Sicherheitsgewahrsam genommen, da er sich in einem emotionalen Ausnahmezustand befand. pol