Mann muss Nacht in der Zelle verbringen

In Gewahrsam genommen werden musste am Samstagabend ein stark alkoholisierter Mann in der Rothenbühlstraße in Gundelsheim. Vorausgegangen waren verbale Streitigkeiten mit seinem Mitbewohner. Da sich der 36-Jährige auch gegenüber den Streifenbeamten äußerst aggressiv verhielt und sich nicht beruhigen ließ, musste er die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen.