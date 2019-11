Mann muss E-Scooter nach Hause schieben

Ein 52-jähriger Mann war am Sonntagmittag mit seinem E-Scooter in der Würzburger Straße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs und wurde von einer Streifenbesatzung angehalten. Es stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass am E-Scooter kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen angebracht war, schreibt die Bad Kissinger Polizei in ihrem Bericht. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, und er musste sein "Gefährt" nach Hause schieben. pol