Mann mit Messer verletzt

Mit einem Messer verletzte ein Unbekannter einen 24-Jährigen am frühen Sonntagmorgen vor einer Diskothek in der Innenstadt. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 3.15 Uhr stach der Täter in unmittelbarer Nähe einer Diskothek in der Franz-Ludwig-Straße einmal mit einem Messer auf den 24-Jährigen ein und verletzte ihn dabei leicht im Bauchbereich. Zuvor war der 24-jährige Baden-Württemberger in der Diskothek mit dem Täter und einem weiteren Mann in Streit geraten. Nach der Tat flüchteten die Unbekannten. Warum der Täter auf den Mann losging ist derzeit unklar und Gegenstand weiterer kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.

Täterbeschreibung

Eine großangelegte Fahndung der Polizei Bamberg verlief bislang erfolglos. Die beiden unbekannten Männer sollen etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und um die 30 Jahre alt sein. Sie sollen orientalisch ausgesehen haben. Der Täter mit dem Messer hatte schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Bei der Tat trug er einen marineblauen Kapuzenpulli und eine schwarze Basecap.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat die Auseinandersetzung in der Franz-Ludwig-Straße beobachtet? Wer hat den Streit in der Diskothek mitbekommen? Wer hat die Flucht der Täter gesehen und kann Angaben zu den Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter Telefon 0951/9129-491 entgegen. red