Mann in Kurve von Auto erfasst

Glimpflich endete am Montag gegen 19.45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße "Am Schrötla". Direkt hinter der dortigen Kurve stand ein Unimog am Fahrbahnrand, ein 49-Jähriger unterhielt sich mit dem Fahrer. Ein Mann kam mit seinem Mercedes dem Unimog ziemlich nahe. Der Wagen erfasste den daneben stehenden 49-Jährigen und schleuderte diesen zu Boden. Der Mann wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und vom BRK in die Frankenwaldklinik gebracht.