Mann im Rausch und im Rauch

Am Samstag wollte sich ein 52-Jähriger sein Abendessen zubereiten. Nachdem er den Kochtopf auf den eingeschalteten Herd gestellt hatte, legte er sich auf sein Sofa und schlief ein. Durch die starke Rauchentwicklung des verbrannten Kochguts schlug letztlich der Rauchmelder in der Wohnung an, worauf die Feuerwehr ausrückte. Nachdem der Mann trotz mehrfacher Versuche seine Wohnungstür nicht öffnete, musste diese schließlich von der Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden. Der Grund war offensichtlich: Der Mann war alkoholisiert und wurde schlafend auf dem Sofa angetroffen. Er musste von den Helfern geweckt werden und konnte im Anschluss unverletzt aus seiner Wohnung gebracht werden. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. pol