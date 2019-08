Mann hinter Gittern

Bei einer Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizei Bad Brückenau am Donnerstagnachmittag fest, dass gegen einen 26-jährigen Insassen eines Mercedes ein Haftbefehl besteht. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren wegen Gewaltdelikten. Der Mann wurde verhaftet und verbrachte die Nacht in der Arrestzelle, bevor am Freitag ein Richter über den Fortgang der Angelegenheit entschied. Ungünstig könnte sich auswirken, dass bei der Durchsuchung des Mannes ein als verbotener Gegenstand zählender Schlagring aufgefunden wurde, teilt die Polizeiinspektion Bad Brückenau mit. pol