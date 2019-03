Mann hatte zu tief ins Glas geschaut

Bei der Kontrolle eines 29-jährigen Autofahrers stellte eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth am Sonntagvormittag fest, dass der Mann stark nach Alkohol roch. Der Pole war zuvor mit seinem Audi auf der Autobahn 9 in Richtung Berlin unterwegs und bei Himmelkron in eine Kontrolle geraten. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der angezeigte Wert lag knapp unter einem Promille, der Mann hatte eindeutig zu tief ins Glas geschaut.

Allerdings hatte er noch Glück im Unglück und durfte seinen Führerschein behalten. Die Folgen waren aber eine Anzeige wegen des Verkehrsdelikts und die Unterbindung der Weiterfahrt. Der 29-Jährige hinterlegte das vorgesehene Bußgeld von 500 Euro als Sicherheitsleistung und konnte anschließend wieder entlassen werden. pol