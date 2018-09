Mann hatte Joints dabei

Am Donnerstagabend wurde der Polizei eine hilflose Person am Marktplatz mitgeteilt. Beim Eintreffen der Streife erkannten die Beamten die vermeintlich hilflose Person als einen amtsbekannten Betäubungsmittelkonsumenten und schauten in dessen mitgeführten Taschen genauer nach. Dabei konnte eine Dose mit 14 Joints aufgefunden werden. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz. pol