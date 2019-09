Mann greift Familie an: Zeugen gesucht

Grundlos angegriffen wurde am Donnerstag, gegen 12.45 Uhr, eine 46-jährige Frau und ihre Familie von einem unbekannten Mann. Wie die Polizei Bad Neustadt mitteilte, gab die Frau beim Eintreffen der Streife an, dass sie aus circa 15 Metern Entfernung beobachten konnte, wie ein Unbekannter ihrer Mutter einen Stoß gegen die Brust versetzte. Diese stand gerade vor dem Hintereingang des Tegut. Als die 46-Jährige ihrer Mutter zur Hilfe kam, wurde auch sie von dem Mann angegangen. Im Anschluss griff er noch ihren Vater an. Als der Unbekannte ihrer Mutter einen zweiten Stoß gegen die Brust versetzte, kam diese zu Fall und zog sich dabei Schürfwunden im Bereich des linken Knies zu. Außerdem verstauchte sie sich den Knöchel. Anschließend ließ der Unbekannte von der Familie ab und flüchtete in Richtung Berliner Straße. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Circa 50 bis 55 Jahre alt, 1,65 m bis 1,70 m groß, normale Statur, grau/weiße Haare. Bekleidet war er mit einem blauen T-Shirt, schwarzer Jeanshose und dunkle Jacke. Er führte eine blaue Tasche mit sich. Hinweise von Zeugen können an die Polizeiinspektion Bad Neustadt, Tel.: 09771/6060, gerichtet werden. pol