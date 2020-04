Mann fällt vom Baum

"Wärst net auffi gstieg'n , wärst net runter g'fallen", heißt es in einem alten Volkslied, dessen Weisheit sich am Samstagnachmittag zwischen Alterlangen und Möhrendorf bestätigte. Drei Männer zwischen 25 und 27 Jahren waren auf einem Waldweg zwischen Alterlangen und Möhrendorf unterwegs und sprachen dabei dem Alkohol tüchtig zu. Ein 25-Jähriger hatte dann die Idee, auf einen Baum zu klettern. Dummerweise stürzte er dann aus einer Höhe von zwei bis drei Metern ab. Der Sturz verlief so unglücklich, dass er tiefste Risswunden im Schritt davontrug. Er wurde mit dem Rettungswagen in die Chirurgische Universitätsklinik Erlangen gebracht. Außerdem erwartet die drei Männer, die keinem gemeinsamen Hausstand angehören, auch je eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz, weil sie gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen haben.