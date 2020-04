Mann fällt nicht auf Betrüger herein

Den angeblichen Gewinn von 49 500 Euro hat ein 65-jähriger Höchstadter als Betrugsversuch erkannt und sich selbst vor Schaden bewahrt. Die Täter riefen den Mann am Freitagmittag an und kündigten die Übergabe eines Geldkoffers mit einem Notar an. Allerdings sollte der Glückliche noch eine Gebühr für die Übermittlung des Zahlencodes für das Schloss des Geldkoffers entrichten. Der Mann tat das einzig Richtige und verständigte die Polizei. Der nun fehlgeschlagene Versuch dieses Trickbetruges war anscheinend lange und gut vorbereitet. Um dem Mann das Gefühl einer Gewinnspielteilnahme zu geben, hatten die Täter bereits Wochen zuvor bei ihm angerufen und am Telefon ein Fragespiel ohne Verpflichtungen durchgeführt. Der Mann darf sich wegen seiner Umsicht nun also auch ohne Gewinn glücklich schätzen, meint die Polizei.