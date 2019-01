Mann fährt mit Auto gegen Wand

Am Donnerstagvormittag ist ein 80-jähriger Pkw-Fahrer gegen eine Hauswand gefahren und kurze Zeit später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang fuhr der 80-Jährige aus dem Landkreis Schweinfurt mit seinem Pkw in der Niederwerrner Straße. Aus ungeklärter Ursache kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Hauswand.

Der 80-Jährige konnte aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde bis zum Eintreffen eines Notarztes zunächst durch Ersthelfer und in der Folge eine Streife der Polizeiinspektion Schweinfurt betreut. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert, in welchem er jedoch kurze Zeit später verstorben ist.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt ein Sachverständiger zur Unfallstelle hinzugezogen. Zudem wurde die Sicherstellung des Pkw angeordnet.

Die Niederwerrner Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Polizei wurde vor Ort durch die örtliche Feuerwehr unterstützt. pol