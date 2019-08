Mann fährt betrunken zur Polizei

Zur Anzeigeerstattung wegen einer Sachbeschädigung fuhr am Montag um 8 Uhr ein 37-Jähriger aus Dörfles-Esbach mit seinem Geschäftswagen bei der Coburger Polizeiinspektion vor. Während des Wochenendes hatte jemand die linke Fahrzeugseite des Firmenwagens des 37-Jährigen verkratzt. Während der Anzeigenaufnahme in der Polizeiwache fiel den Polizisten auf, dass der Mann deutlich nach Alkohol roch. Ein Alkomatentest zeigte einen Wert von 1,06 Promille. Weil der Dörfles-Esbacher mit seinem Fahrzeug von zu Hause bis zur Coburger Polizeidienststelle gefahren war, war er unter Alkoholeinfluss mit einem Kraftfahrzeug im Straßenverkehr unterwegs - so bezeichnet die Polizei dieses Delikt. Deshalb erwartet den Mann nun eine Anzeige. Die Polizei unterband die Weiterfahrt, indem sie die Fahrzeugschlüssel des Mannes auf der Dienststelle verwahrte. pol