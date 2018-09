Mann fährt betrunken in Polizeikontrolle

Deutlicher Alkoholgeruch wehte den Coburger Ordnungshütern am Dienstag in den frühen Morgenstunden bei der Kontrolle eines 50-Jährigen mit seinem BMW in der Schlossallee entgegen. Um 1.20 Uhr zeigte der Alkomat bei dem Fahrer einen Wert von 0,6 Promille an. Die Weiterfahrt des 50-Jährigen wurde unterbunden. Ihn erwarten nun eine Anzeige, eine nicht unerhebliche Geldbuße sowie ein einmonatiges Fahrverbot. pol