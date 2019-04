Mann erhält "Korb" und tickt aus

Am Sonntagmorgen um 3.45 Uhr sprach ein schlanker Mann mit Oberlippenbart, ca. 1,75 cm groß, vier junge Frauen am Gabelmann an. Diese machten dem Mann deutlich, dass sie kein Interesse an ihm haben. Daraufhin stieß der Mann eine 23-Jährige aus der Gruppe mit seinen Händen von vorne gegen die Schultern, so dass diese nach hinten fiel und sich auf die Lippen biss. Als besonderes Erkennungsmerkmal ist die durch den Täter getragene silberne Daunenjacke aufgefallen. Wer kann Hinweise geben?