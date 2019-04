Mann eine Fahndung vorgegaukelt

Gleich mehrere Mitteilungen gingen im Laufe des Montags bei der Polizeiinspektion über Betrugs- und Manipulierungsversuche im Internet ein. In allen Fällen verhielten sich die Geschädigten richtig und gingen nicht auf die Kontaktversuche ein, sondern meldeten die Sachverhalte der Polizei Bad Brückenau.

So blitzten zwei Anrufer ab, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgaben und so Zugriff auf die EDV-Anlagen der Opfer zu erlangen versuchten, berichtete die Polizei.

Hamburger Vorwahl

Bei einem 47-Jährigen meldete sich eine Stimme vom Band, angeblich das Amtsgericht Stuttgart, und versuchte ihm weiszumachen, dass gegen ihn eine Fahndung vorliege. Er solle für weitere Infos eine Zahlenkombination auf der Tastatur des Telefons drücken. Noch bevor es zu Geldforderungen kam, legte er auf, nicht ohne sich die angezeigte Nummer zu notieren. Im Internet kursiert eine Warnung vor dieser Nummer mit Hamburger Vorwahl.

Eine Firma "Platinum Card Service" hatte einer 62-Jährigen per Mail eine Mahnung über einen Betrag von knapp 100 Euro zugesandt. Als Grund war die Beantragung einer Kreditkarte angegeben. Am Montag bekam die Geschädigte erneut eine Mail mit einer Geldforderung von fast 200 Euro. Die 62-Jährige zeigte den Vorgang an. Die Sachbearbeiterin stellte fest, dass gegen die Firma ein Sammelverfahren in Nordrhein-Westfalen anhängig ist. Ein 58-Jähriger roch den Braten, als ihm ein Anrufer zunächst so weit gebracht hatte, verschiedene Tastenkombinationen am PC einzugeben und dann ein Virenschutzabo aufzuschwatzen versuchte. pol