Mann droht Selbstmord an

Ein Einsatz nach Suizidandrohung am Bahnhof Michelau endete für einen 30-jährigen Mann im Bezirksklinikum Obermain und für einen Polizeibeamten im Klinikum Lichtenfels. Am Dienstag gegen 22.45 Uhr wurde der Polizeiinspektion Lichtenfels mitgeteilt, dass sich am Bahnhof eine männliche Person vor den Zug werfen wolle. Die eintreffenden Beamten wurden von dem Mann sofort aggressiv angegangen. Als die Polizeibeamten den Mann zum Streifenwagen bringen wollten, leistete er ihnen massiven Widerstand, wobei ein Polizeibeamter so sehr verletzt wurde, dass der Rettungswagen angefordert werden musste. Der leicht alkoholisierte Mann wurde ins Bezirksklinikum nach Kutzenberg gebracht.