Mann drischt mit Latte auf Mitbewohner ein

Es geht um einen versuchten Totschlag. Wie es in einer gemeinsamen Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg heißt, muss sich ein 40 Jahre alter Eritreer verantworten, der am frühen Donnerstagmorgen in einer Asylbewerberunterkunft im Stadtteil Wüstenahorn einen Landsmann mit einer Holzlatte verletzt hat. Inzwischen sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Aus bisher ungeklärten Gründen schlug der 40-Jährige den 19 Jahre alten schlafenden Mitbewohner kurz vor 3 Uhr mit einer Holzlatte gegen die Beine sowie auf den Kopf und biss ihn zudem. Danach flüchtete der Tatverdächtige, konnte aber von Polizeibeamten wenig später vorläufig festgenommen werden. Sein verletzter Landsmann musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein Diensthundeführer konnte das Tatwerkzeug in einem Gebüsch in der Nähe der Unterkunft finden. Nach umfassenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Coburg erging am Freitagvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den 40-Jährigen. Beamte brachten den Eritreer anschließend in eine Justizvollzugsanstalt. pol