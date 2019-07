Ganz Rauhenebrach trauert um Sebastian Finster. Der langjährige Zweite Bürgermeister der Großgemeinde starb im Alter von 72 Jahren nach langer, schwerer Krankheit. Er wird am heutigen Mittwoch in Geusfeld zu Grabe getragen; um 14.30 Uhr ist Gottesdienst und anschließend die Beerdigung.

Sebastian Finster war als Kommunalpolitiker und Aktiver in vielen Vereinen in ganz Rauhenebrach sehr geschätzt. Bereits im Alter von 24 Jahren wurde er 1972 in den Gemeinderat gewählt, bewährte sich als Mann des Ausgleichs, der dennoch immer einen klaren Standpunkt vertrat. Die Gemeinde insgesamt, alle Gemeindeteile vorwärtszubringen, das war sein Anliegen; deshalb empfand er es auch immer als eine Ehre, in den Jahren von 1990 bis 2014 als Zweiter Bürgermeister vielfältige Aufgaben zu übernehmen. Er war dem früheren Bürgermeister Oskar Ebert Stütze und Ratgeber. Nach 42 Jahren schied er 2014 aus Altersgründen aus dem Gemeinderat aus

Privat wurde Sebastian Finster vom aktiven Fußballer zum vielfältigen Unterstützer des SC Geusfeld, ob bei der Platzpflege, im Wirtschaftsteam oder als Mitglied der "Theaterspatzen" sowie der Gesangsgruppe, die die Theateraufführungen des Sportclubs umrahmte. Er war Feuerwehrmann und 18 Jahre lang Zweiter Kommandant, ebenso Feldgeschworener und Mitglied der katholischen Kirchenverwaltung in Geusfeld. sw