"Mann der Tat" ausgezeichnet

Im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Feuerwehr Wildenberg stand die Auszeichnung von Oliver Glaser für 25-jährige Dienstzeit. Er erhielt das staatliche Ehrenzeichen in Silber. Der 40-jährige Heizungsinstallateur trat bereits im Alter von 14 Jahren in die Feuerwehr des Kulmbacher Stadtteils Lösau ein. Zusätzlich ist Oliver Glaser seit 2005 in der Feuerwehr seines Wohnorts Wildenberg aktiv.

Kreisbrandinspektor Matthias Schuhbäck, der stellvertretende Landrat Wolfgang Beiergrößlein (FW) und Bürgermeister Egon Herrmann (SPD) bezeichneten ihn als "Mann der Tat". Vorsitzender Heinz Müller lobte Glaser auch für seine Bereitschaft, bei Baumaßnahmen stets mit seinen Maschinen und Geräten hilfreich zu sein.

Das Protokoll der letztjährigen Hauptversammlung verlas Schriftführerin Nadine Hühnlein. Heinz Müller bezifferte die Mitgliederzahl auf 63. Kommandant Claus Häublein verwies auf aktuelle 18 Aktive, darunter vier Frauen.

Kassier Martin Appelt erstattete den Finanzbericht. Melitta Hühnlein und Carola André bescheinigten ihm eine ordentliche Arbeit. Dieter Wolf