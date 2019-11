Mann brüllt Passanten an

Am Donnerstagmorgen erhielt die Polizeiinspektion Bad Kissingen die Mitteilung über einen Mann, der in der Fußgängerzone in Begleitung einer jungen Frau Passanten grundlos lautstark anbrüllen würde. In der Innenstadt konnten die beiden dann von einer Streifenbesatzung angetroffen werden. Im Verlauf der Personenkontrolle händigte der Mann den Polizeibeamten ein sogenanntes Einhandmesser aus. Nach einem klärenden Gespräch konnten die beiden weiterziehen. pol