Mann bedroht Zugreisende mit Messer

Ein 33-jähriger Bahnfahrer hat am Montagnachmittag durch sein beängstigendes Verhalten einen Polizeieinsatz am Bamberger Hauptbahnhof verursacht. Der Mann bedrohte in einem Zug andere Reisende mit einem Messer. Bei der Durchsuchung wurden weitere Messer und eine Handaxt aufgefunden. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.Gegen 14 Uhr hatte ein Zugbeleiter die Bundespolizei darüber informiert, dass in einem Regionalexpress ein Mann mit einem Messer herumfuchtelt und Bahnreisende bedroht. Kurz darauf erreichte der aus Nürnberg kommende Regionalexpress den Hauptbahnhof Bamberg , wo zahlreiche Beamte der Bundespolizei den zuvor beschriebenen Mann widerstandlos am Bahnsteig festnehmen konnten.Wie sich herausstellte, hatten zwei 26- und 27-jährige Frauen dem aggressiv wirkenden Mann keinen Sitzplatz im Zug angeboten, worauf dieser ein sichtbar am Gürtel angebrachtes Messer zog und beide bedrohte. Nachdem er die Reisenden noch wüst beschimpft hatte, ging der Täter weiter. Verletzt wurden die beiden sichtlich geschockten Frauen nicht.Auf der Dienststelle wurde der 33-jährige Deutsche durchsucht. Neben zwei Gramm Betäubungsmittel konnten sechs Messer und eine Handaxt sichergestellt werden.Der Mann wurde anschließend - nachdem eine Atemalkoholmessung rund 1,3 Promille erbracht hatte - in Gewahrsam genommen. Den 33-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige, unter anderem wegen Beleidigung und Bedrohung.