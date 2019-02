Mann bedroht Mutter und Sohn mit Waffe

Am Donnerstagabend hat eine unbekannte männliche Person in Gräfenberg aus nicht nachvollziehbaren Gründen eine 49-jährige Mutter mit ihrem 17-jährigen Sohn mit einer täuschend echt aussehenden Waffe bedroht. Der zunächst Unbekannte war auf dem Marktplatz herumgelaufen. Kurz danach lief der Mann davon. Die verängstigte Frau verständigte sofort die Polizei. Im Zuge der Anzeigenaufnahme und der weiteren Ermittlungen konnte ein 23-Jähriger als Täter ermittelt werden. In seiner Wohnung fanden die Beamten der Polizei Ebermannstadt anschließend eine Soft-Air-Maschinenpistole und stellten sie sicher. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.