Mann bedroht Ex-Freundin

Ein Pärchen geriet am Dienstagmittag in einer Wohnung im Stadtgebiet in Streit. Während dieses Streits beendete die Frau die Beziehung und der deutlich alkoholisierte Ex bedrohte seine ehemalige Partnerin. Aufgrund dieses psychischen Ausnahmezustandes und einer bestehenden Eigengefährdung wurde der Mann zur Behandlung in eine Klinik eingewiesen. Bei dem Einsatz beleidigte er die Polizeibeamten mehrfach. pol