Manipulation fällt auf

Die Polizei ermittelt zu einem versuchten Ladendiebstahl: Am Dienstag gegen 14 Uhr trennte ein 35-jähriger Mann in einem Haßfurter Baumarkt Preis-Etiketten von zwei kleinen Packungen "Tauwürmern" ab, um die Aufschriften auf größere Packungen, die teurer sind, aufzukleben. Kurz vor Passieren der Kasse legte der "Kunde" die Packungen in den Kühlschrank zurück.