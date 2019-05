Mangelnder Abstand führt zu Kettenreaktion

Insgesamt drei Lkw mit Anhänger und ein Kleintransporter waren an einem Verkehrsunfall beteiligt, der sich am Dienstagnachmittag am Beginn des Baustellenbereichs an der Anschlussstelle Roßdorf am Berg in Fahrtrichtung Bamberg ereignete.

Der 59-jährige Fahrer eines Lkw-Zugs musste am Beginn der Verschwenkung zur Baustelle sein Gespann verkehrsbedingt stark abbremsen. Das bemerkte der nachfolgende 35-Jährige eines weiteren Lkw-Zugs und zog sein Fahrzeug nach rechts auf den Standstreifen, um ein Auffahren zu vermeiden. Er streifte jedoch mit seiner linken Fahrzeugfront noch das Heck des Anhängers und riss sich zudem seinerseits die komplette Plane seines eigenen Anhängers auf.

Dicht hinter diesen beiden Fahrzeugen kam der 52-jährige Fahrer eines Kleintransporters nach einer Vollbremsung gerade noch zum Stehen, bevor er durch den 52-jährigen Fahrer eines weiteren Lkw-Zugs von hinten gerammt und auf das erste Fahrzeug geschoben wurde.

Am Kleintransporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf mindestens 71 000 Euro geschätzt.

Starke Behinderungen

Wegen des Unfalls im beengten Baustellenbereich und zur Bergung der Fahrzeuge musste die A 70 zwischen den Anschlussstellen Stadelhofen und Scheßlitz in beide Richtungen komplett gesperrt und der Verkehr ausgeleitet werden. Es kam über mehrere Stunden zu erheblichen Rückstaus und Behinderungen, auch auf den Umleitungsstrecken. pol